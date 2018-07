Madagascar: Sabera Vasram - La patronne de Sodiama enlevée dans sa voiture hier

C'était un véritable film d'action. Hier vers 13 heures, Sabera Vasram, patronne de la société concessionnaire automobiles Sodiama à Ankorondrano, était la cible d'une bande de kidnappeurs à Ivandry. Commis en plein jour et sur le parking du salon de thé Infinité dans l'enceinte de l'Immeuble Pullman, cet enlèvement était un acte bien planifié et l'œuvre de professionnels.

Selon les témoignages des agents de sécurité du parking, les ravisseurs auraient déjà attendu leur cible qui déjeunait dans le restaurant susmentionné. Après le déjeuner, la femme a rejoint sa voiture Audi Q5 sur le parking d'à côté pour quitter les lieux. Elle était en train de manœuvrer sa voiture quand un véhicule Sorento 4×4 aux vitres fumées a barré sa route.

Tout d'un coup, des individus armés de fusils d'assaut kalachnikov et tous en cagoule ont surgi et l'ont fait sortir de sa voiture après avoir brisé à coups de marteau le vitre de la portière gauche. Les malfaiteurs l'ont ensuite embarquée dans leur véhicule qui était déjà en position de partir en direction de la sortie de l'enceinte.

Les agents de sécurité chargés de garder le portail par lequel ce véhicule en fuite devait passer avaient tenté de fermer celui-ci, mais ils ont dû faire machine arrière après avoir été menacés par les bandits. En effet, ils n'ont pu faire que regarder ces derniers prendre la route vers Analamahitsy.

Débarqués sur place quelques minutes plus tard, des motards de l'Unité spéciale d'intervention de la Police nationale à Tsaralalàna sont partis à la poursuite des fuyards mais en vain. Jusqu'en début de la soirée, aucun suspect n'a été arrêté. Et aucune information sur l'otage.

Ras-le-bol du CFOIM

Ayant entendu ce nouveau cas de kidnapping, Feride Ismaël et Jean Michel Frachet respectivement Président et Directeur exécutif du Collectif des Français d'origine indienne à Madagascar (CFOIM) ont convoqué la presse pour manifester leur ras-le-bol de la recrudescence de l'insécurité prévalant dans le pays en ce moment. Pour eux, l'insécurité atteint de nouveaux sommets.

Selon eux, de nouvelles limites ont été dépassées dans la mesure où cette fois-ci, la victime est une femme alors qu'auparavant, les malfaiteurs ne s'en étaient pris qu'aux hommes. « La situation est d'autant plus grave que les ravisseurs ont enlevé l'épouse d'un important opérateur économique d'Antananarivo », déplore Feride Ismaël. Et cela s'est passé après une vague sans précédent de quatre enlèvements en deux semaines, le mois dernier. Pire, le dernier cas porte à neuf le nombre de « Karana » victimes de cet acte odieux depuis le début de cette année.

Le Président du CFOIM d'ajouter qu'avec plus de 113 cas de tentatives ou d'actes d'enlèvements recensés depuis 1991, le kidnapping est devenu un véritable « business de l'horreur » ces derniers temps. Pour le CFOIM, la situation actuelle va à l'encontre de l'attente de la majorité du peuple malgache qui cherche la paix. « C'est inacceptable dans la mesure où, alors que le pays se targue d'entamer une stabilité politique, l'insécurité ne cesse de croître. Après les quatre derniers kidnappings qui se sont déroulés en un mois, nous pensions avoir touché le fond. Mais l'enlèvement de Mme Sabira Vasram, femme, épouse et mère, nous bouleverse tous ».

Les impacts économiques et politiques des kidnappings ne sont plus à ressasser. C'est pourquoi, le CFOIM fait appel à la compassion de tout un chacun et à l'engagement affirmé des autorités et des Forces de l'Ordre pour éclaircir cette affaire et éradiquer ce fléau qui vient bafouer les plus essentielles des valeurs humaines.