Ile Maurice: Government Lotteries - Un avenir en suspens pour les employés

«C'est en lisant les journaux que nous avons découvert que la Government Lotteries allait passer sous la tutelle du Lottotech. Aucune consultation n'a été faite entre les employés, le syndicat et les patrons. Quel sera l'avenir de ces employés maintenant?» C'est la grande question de Veenoo Ramasamy, syndicaliste de la Federation of Progressive Unions & Manufacturing and Service Sectors. Ce dernier a réuni la presse ce samedi 7 juillet au siège de la Fédération des Travailleurs Unis, à Port-Louis.

Pour lui, la loterie verte fait partie du patrimoine mauricien et elle est sur le point de disparaitre. «Pa ti bisin disoud le patrimoine. L'on nous fait comprendre que la loterie verte va revivre sous le Lottotech. Mais la question qui se pose est que vont devenir tous ces employés?» Il soutient que certains vont trouver de l'emploi au Lottotech, trois seront transférés à la Gambling Regulatory Authority et 17 seront poussés à prendre leur Voluntary Retirement Scheme. «Alors que ces personnes n'ont pas encore atteints la soixantaine», précise-t-il.

Un autre syndicaliste, Enrico Permall demande au gouvernement de revoir sa décision. «Déjà que depuis 2016, il n'y a pas eu de réalignement salarial. En décembre 2017, nous avons soumis une nouvelle grille salariale pour les employés mais elle n'a jamais été prise en considération. »

Les employés qui ont fait le déplacement pour la conférence de presse n'ont pu retenir leurs larmes. Pour eux, l'avenir est sombre. «Depuis plusieurs années nous avons travaillé au sein de cette entreprise et d'un revers de main, on nous fait comprendre que nous n'avons plus notre place. On ne nous laisse même pas le choix» lâchent-ils.