Ile Maurice: Le MP réitère sa demande de changer les billets de banque

Le Mouvement Patriotique (MP) se repositionne quant à la question de changer les billets de banque. C'est ce qu'a avancé, Jean Claude Barbier, vice-président du parti, ce samedi 7 juillet en conférence de presse au quartier général du MP à Quatre-Bornes. Ce dernier a pris comme référence le cas survenu cette semaine chez la famille Bolaki.

«Il faut que le gouvernement soit plus sérieux par rapport à ce problème. Surtout que ce gouvernement parle souvent de lutte contre la drogue. » Selon lui, il doit exister d'autres cas où de l'argent est amassé en quantité. L'année dernière, lors d'une conférence de presse, Alan Ganoo avait également évoqué ce sujet et demandé à ce que le gouvernement change les billets de banque. «Mais un an après, il ne prenne toujours pas cette requête au sérieux. »

Dans la même foulée, Jean Claude Barbier a félicité l'assistant surintendant de police, Hector Tuyau. «Il fait preuve de beaucoup d'effort, de courage et de persévérance. Je pense qu'il faut avoir de la reconnaissance quand une personne fait du bon travail. » Par la suite, il a aussi demandé au gouvernement d'être plus clair en ce qu'il s'agit de la mesure budgétaire sur le taux d'alcool autorisé dans le sang. «Que le Premier ministre soit plus clair dans cette affaire», réclame-t-il.

De son côté, Neena Ramdenee, présidente de l'aile féminine du MP est revenue sur la visite du prince saoudien, Abdulaziz Bin Saud Bin Nayef Bin Abdulaziz Al Saud à Maurice. «Notre constitution est claire. A Maurice, les hommes et les femmes sont égaux. Nous avons été bafoués par notre propre gouvernement. Et pourtant c'est ce gouvernement qui avait nommé deux femmes à des postes importants.»