Afrique du Nord: Un Observatoire des migrations bientôt installé au Maroc

« Nous sommes donc en train d'amplifier un problème alors que l'essentiel de la migration africaine se fait en Afrique. 80 % de la migration en Afrique de l'Ouest se fait entre pays de l'Afrique de l'Ouest. Les pays qui assument l'essentiel du fardeau de la migration sont les pays africains. Lorsque vous voyez le pourcentage d'étrangers dans des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres, on voit que le problème est peut-être mal posé », conclut le diplomate.

« On manque de données sur la migration africaine ; on manque de connaissances sur ce phénomène. Il est important que l'Afrique puisse faire son "homework", d'abord pour interpeler davantage ses partenaires et, pour cela, l'Afrique doit avoir un espace. L'idée, c'est de développer une meilleure connaissance et surtout un discours africain pour ne pas être seulement consommateur de ce qui nous vient d'ailleurs et également pour ne pas être en réaction à des pics d'intérêts pour la question parce que nos partenaires, pour une raison ou une autre, en font un sujet principal », précise le ministre marocain des Affaires étrangères avant d'ajouter que « la migration africaine ne dépasse pas 13 % de la migration mondiale »

