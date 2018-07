Ile Maurice: Le groupe Sun intègre le SEMSI

Le Stock Exchange of Mau- ritius (SEM) Sustainability Index (SEMSI) de la Bourse de Maurice se voit renforcé avec l'arrivée d'une nouvelle société. Il s'agit de Sun Ltd, qui fait désormais officiellement partie de SEMSI depuis le 4 juillet, suivant le feu vert accordé par le SEMSI Supervisory Committee. Hier soir, lors d'une cérémonie à La Pirogue Hotel, la direction du groupe hôtelier a voulu célébrer cette distinction qui se veut «une reconnaissance du leadership de Sun en matière de responsabilité sociale d'entreprise et de développement durable»

Avec l'admission de Sun Ltd, le nombre de sociétés qui figure sur cet indice passe à 14 (voir le horstexte). Celui-ci regroupe, en effet, les sociétés cotées sur le marché officiel (SEMDEX) et le Development and Enterprise Market (DEM) répondant aux critères établis concernant le développement durable. Avec le SEMSI, la Bourse de Mau- rice est devenue, d'ailleurs, la deuxième bourse de la région d'Afrique subsaharienne à promouvoir le développement durable avec un indice boursier.

Aujourd'hui, force est de constater que nombreuses sont les sociétés à travers le monde qui souscrivent à ces critères pour être cotées sous cet indice. L'adhésion, qui est faite sur une base volontaire, doit passer nécessairement par le test du Sustainability Reporting et ce, conformément aux normes de la Global Reporting Initiative, orga- nisation internationale de référence dans le domaine.

Lancé par la Stock Exchange of Mauritius en septembre 2015, le SEMSI suit le rapport qualité-prix des entreprises cotées sur le marché officiel ou sur le DEM, démontrant de solides pratiques de développement durable. Le SEMSI a une approche intégrée et prend en considération les quatre piliers clés de la durabilité (économique, environnementale, sociale et de gouver- nance d'entreprise).

Cela fait plus de 15 ans que Sun investit dans le développement durable. Toutefois, depuis environ deux ans, une structure adaptée à sa stratégie et à sa vision a été mise en place.

«Nous sommes fiers de voir Sun Ltd figurer sur l'indice SEMSI. En tant que l'un des principaux groupes hôteliers de Maurice, nous avons placé le développement durable au cœur de nos activités hôtelières», explique Da- vid Anderson, Chief Executive Officier (CEO) du groupe. Pour lui, cette bonne performance témoigne de l'engagement de longue date de Sun Ltd envers les pratiques responsables à travers, notamment, son programme SUNCARE, qui est une organisation à but non lucratif lancée par le groupe en 2016. «C'est également une reconnaissance pour une contribution continue et ce, depuis des années, de nos employés et partenaires mais aussi une reconnaissance pour nos investisseurs», souligne le CEO du groupe.

Par ailleurs, Sunil Benimadhu, Chief Executive de la Bourse, expliquait récemment que «la création d'un écosystème favorisant l'émission des obligations vertes se situe dans le droit fil de notre politique visant à intégrer une dimension environnementale aux services offerts déjà par la Stock Exchange of Mauritius». Selon lui, le succès de cet indice dépend de la volonté des sociétés émettrices de venir de l'avant avec des projets respectueux des enjeux climatiques et environnementaux, dont le financement se fera par le biais d'obligations vertes.

L'indice SEMSI a connu, depuis son lancement, une performance en dents de scie, passant de 121,1 points le 15 janvier 2018, à un pic de 126,5 points le 12 mars. Elle est redescendue à 122,5 points le 4 juillet.