Afrique: Maurice utilisé pour blanchir l'argent de gouvernements africains?

Reste que si le rapport est validé, il pourrait porter un énième coup à l'offshore mauricien. L'ex-ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, explique que cela pourrait entraîner une exclusion de l'ESAAMLG. Le fait d'être blacklisted «voudra dire que l'on attire moins d'investisseurs. De plus, notre Financial Intelligence Unit pourrait être exclue des réseaux d'échanges d'informations».

Selon ce proche du gouvernement, Maurice bénéficie déjà, cependant, d'une mauvaise réputation auprès de plusieurs pays d'Afrique à cause de son régime fiscal. Une réforme est en marche, laisse-t-il entendre. On cite, par exemple, l'abolition du Category 2 Global Business Companies Licence et du Deemed Foreign Tax Credit annoncés dans le Budget.

