Cote d'Ivoire: Ouattara refuse-t-il le dialogue avec les Chefs de mission de l'Union européenne sur la situation du pays ?

Pour éviter que ces conjectures n'amènent à des conclusions erronées susceptibles de parasiter le nécessaire examen du soutien de l'UE à la Côte d'Ivoire, il est primordial que les autorités ivoiriennes comprennent l'importance que les chefs de mission donnent à ce dialogue, et se décident enfin à le relancer dans les plus brefs délais. Car à l'heure actuelle, les chefs de mission se posent dans l'ensemble la question suivante: partagent-ils encore, avec les dirigeants de Côte d'Ivoire une conception minimale sur ce que l'on attend d'un Etat démocratique, libéral et social, partenaire loyal et franc de l'Union Européenne ? »

Quoiqu'il en soit, cette situation n'est pas compatible avec la relation forte entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, dont témoigne notamment le haut niveau de soutien politique et financier apporté par l'Union Européenne.

Confidentiel Afrique en possession du rapport découvre son contenu qui met en lumière la relation si froide entre l'état ivoirien et l'UE. Quelles sont les raisons de ces rapports devenus subitement tendus ? La relation de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire est affectée soutiennent plusieurs sources diplomatiques par le manque de dialogue politique et une réticence générale des autorités à échanger sur les sujets majeurs, voire même à faire évoluer ses positions.

