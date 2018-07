Mauritanie: L'arrêt de parution des deux quotidiens gouvernementaux (Presse)

Tawary - Le gouvernement mauritanien a décidé de mettre fin à la parution des deux principaux quotidiens gouvernementaux à savoir Chaab et Horizon sur format papier , selon le chaine privée Sahel Tv qui rapporte l'information dans son JTF de ce 21 h du samedi 7 juillet. "Les autorités de Nouakchott ont pris cette décision sans avancer d'explications", précise la source déjà citée.

Du coup, il a été déclaré que ces journaux quotidiens soient consultés sur site électronique, tient-on. C'est l'imprimerie nationale qui se chargeait de l'impression de ces deux quotidiens gouvernementaux et ceux de la presse privée en Mauritanie et ce depuis l'indépendance du pays.Nous signalons que les manuels et fascicules scolaires se tiraient sur les presses de cette imprimerie.

Depuis quelques mois, cet établissement public s'est confronté à de sérieux problèmes dont une pénurie de papier première du genre puis une crise financière qui a touché les salaires de ses employés.

Selon des sources de presse, 870 millions MRO est le montant impayé réclamé par l'imprimerie nationale, menacée de faillite, à plusieurs établissements gouvernementaux dont le ministère de l'économie et des finances et l'Agence Mauritanienne d'Information (AMI). Ces dettes s'élèveraient pour ces deux derniers, respectivement à 60 et 100 millions, indique-t-on.

Une crise qui s'est répercutée non seulement sur l'établissement, mais sur ses employés et son personnel administratif qui totalisent six mois d'arrières de salaires, nous renseigne une source digne de foi.

"Cet établissement fait face à un arrêt total et inédit de ses activités d'impression qu'elle n'a jamais connu depuis l'indépendance du pays", raconte l'un des plus anciens employés de l'Imprimerie.

A noter que le journal portait le nom Chaab en Arabe et en français avant que l'édition française ne devienne Horizon au début de la décennie passée. La presse papier a vivement accompagné les grands changements qu'a connus l'État mauritanien de 1978 à nos jours.