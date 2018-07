Cote d'Ivoire: Suspicions de fraudes concernant la révision des listes électorales ivoiriennes

Contactée par RFI, Victoire Alley, la porte-parole de la CEI, a assuré que l'instance électorale avait d'ores et déjà reçu des plaintes et enquêtait sur ses allégations, notamment dans le quartier d'affaires du Plateau.

Abraham Denis Yaurobat, le président du GEPATE, détaille ces accusations : « On prend des populations dans une localité A, on s'en va les inscrire dans une localité B. Et ça, ça fausse le jeu démocratique local, puisque ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt dans une localité qui viennent juste voter moyennant quelque chose pour un candidat dont ils ne vont pas subir la gouvernance. Cela se fait comment ? Avec la complicité de qui ? Mais nous pensons que si ce sont des bureaux de vote qui reçoivent des inscriptions qui seront officielles, la CEI ne peut pas ne pas être informée de cela ».

Dans plusieurs localités du pays, dont celle du Plateau - le quartier d'affaires d'Abidjan et circonscription clé - des candidats aux municipales sont en effet soupçonnés d'avoir convoyé des électeurs pour les faire inscrire sur des listes en dehors de leur zone territoriale de vote et ce, avec la complicité de certains agents de la CEI.

