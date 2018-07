Congo-Kinshasa: Exetat 2018 Africell - Vérifie les résultats et gagne une tablette !

A cela, s'ajoute sa meilleure qualité de connexion avec une vitesse supérieure qui permettra aux candidats finalistes aux Examens d'Etat ainsi que leur famille de procéder à la vérification des résultats en toute assurance et viabilité. Surtout qu'Africell est au centre de la révolution numérique en matière de prix et de qualité de son service hors pair au profit des Congolais.

Très dynamique et compétitive avec ses matériels adaptés à la nouvelle technologie de l'information et de la communication, le Réseau du peuple est déjà prêt à rendre public les résultats l'examen d'Etat et surtout faciliter la rapidité souhaitée par les candidats finalistes, en termes de connexion Internet. D'où, ce partenariat entre le Gouvernement et Africell est une aubaine pour les abonnés du réseau qui offre le meilleur tarif imbattable avec sa promo Internet d'1 Giga à 1 dollar (1650 FC) en RDC.

