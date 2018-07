Seychelles: Un tunnel aux Seychelles réduira les embouteillages et augmentera la productivité, selon un conseiller

Actuellement, le côté ouest de Mahé est relié aux côtés est et central par quatre routes principales inter-îles - Sans Soucis, La Misère, Montagne Posee et Les Canelles.

Dans son discours sur l'état de la nation, le président Danny Faure a déclaré qu'il était prévu de construire deux tunnels sur Mahé. M. Belle a déclaré que "pour commencer, un seul tunnel sera construit et une fois qu'il sera bien établi et fonctionnel, nous serons en mesure de passer à l'autre."

Ces déclarations ont été faites lors de la conférence de presse du conseil tenue le 21 juin après que le conseil des ministres eut approuvé une série de projets d'infrastructure. Outre la construction du tunnel, un barrage sera construit dans le district de Grand Anse Mahe et la remise en état de cinq zones autour de Mahé et Praslin.

"Premièrement, cela permettra d'économiser en temps et en quantité de carburant utilisée. Cela permettra également de réduire l'usure des véhicules et de la route si un tunnel est construit », a déclaré M. Belle.

Le conseiller économique Bertrand Belle a déclaré que la construction d'un tunnel entre Cascade, un district de l'est de Mahé, et Grand Anse, à l'ouest, réduirait les coûts liés au transport de marchandises ou de personnes. "

