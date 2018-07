Togo: Au-delà de toute considération politique

La population voit avant tout où est son intérêt au-delà de toute considération politique. A part vociférer contre les dirigeants du pays, l'opposition, qui siège au Parlement, n'a pas démontré sa capacité à assurer stabilité, développement et contribution aux réformes économiques et sociales.

Dans ces conditions, et en dépit des efforts menés par les deux médiateurs mandatés par la Cedeao, on voit mal comment les deux camps pourraient parvenir à un accord.

'Pour être sincère et pour ne pas tourner autour du pot, le principal point de divergence entre l'opposition et le pouvoir, c'est la possibilité pour le chef de l'Etat de se porter candidat pour un 4e mandat', a déclaré il y a quelques jours sur une chaîne panafricaine Jean-Pierre Fabre, le chef de l'ANC.

Depuis près d'un an, le conflit entre le pouvoir et l'opposition tourne autour d'une seule question, la candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020.

