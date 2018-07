Sénégal: Inscription de Karim Wade sur le fichier électoral et respect de l'arret de la CEDEAO - Le PDS hausse le ton

En réunion de son comité directeur tenu à Dakar hier, vendredi 6 juillet, le Parti démocratique sénégalais (Pds) persiste et signe qu'il «n'acceptera pas que les lois de notre pays soient bafouées pour permettre à Macky Sall, sans gloire et sans combattre, d'avoir un deuxième mandat que le peuple n'est pas prêt de lui accorder ». La formation libérale se prononçait sur le cas Karim Wade et la décision de la Cour de justice de la Cedeao sur l'affaire Khalifa Sall, entre autres.

« Notre parti exige que son candidat soit maintenu sur le fichier électoral dans le respect de la loi. Il exige également l'application immédiate et intégrale des décisions rendues par des instances et juridictions internationales qui ont un caractère contraignant pour notre pays ». Telle est la requête du Pds, à l'issue de la réunion de son comité directeur tenue hier, vendredi, à Dakar.

Et de poursuivre : « Il s'agit notamment de l'application immédiate des décisions rendues par la Cour de justice de la Cedeao et du Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Khalifa Sall et Karim Wade et l'arrêt de toutes les poursuites contre eux ». Déplorant par ailleurs que le Conseil constitutionnel ait encore une fois, « comme à son habitude, rejeté le recours de l'opposition contre la loi votée par l'Assemblée nationale modifiant substantiellement les conditions de recevabilité des candidatures à l'élection présidentielle », le Pds a appelé à la grande mobilisation pour contrer Macky Sall à la présidentielle.

Aussi a-t-il invité les gorgorlus à se mobiliser dans tous les départements et à préparer activement la manifestation de l'opposition du 13 juillet 2018. Dans le même ordre d'idées, le Pds a appelé tous ses militants et responsables à « prendre toutes les dispositions utiles et organiser la collecte des parrainages prévus par la loi » pour soutenir le candidat Karim Wade. Pour finir, Oumar Sarr et cie ont demandé à tous les Sénégalais « de se préparer à défendre la démocratie et la liberté et ne pas accepter que Macky Sall se donne les moyens d'écarter qui il veut et de choisir les candidats qu'il va affronter ».