Sénégal: Forte tension politique à sept mois des élections - Des experts electoraux tirent la sonnette d'alarme

NDIAGA SYLLA, EXPERT ELECTORAL, COORDONNATEUR DEPARTEMENT DEMOCRATIE ET ELECTIONS/GRADEC

« LE SENEGAL COURT UN DANGER PARCE QUE LA PAIX SOCIALE ET LA STABILITE POLITIQUE SONT MENACEES ».

C'est un contexte préélectoral tendu marqué par une rupture du dialogue politique et la persistance des divergences sur les réformes apportées à la loi électorale et sur la conduite du processus. Lorsque les concertations sont mal engagées, que le processus électoral souffre d'une mauvaise planification, que les OGE ne perçoivent pas l'importance de l'évaluation externe et que le droit fondamental de suffrage n'est plus respecté, il est urgent d'agir.

Lorsque des acteurs politiques doutent de la neutralité de l'administration électorale ou de la crédibilité de l'organe de supervision et contrôle, le rétablissement du lien de confiance est incontournable. Lorsque l'opposition refuse de fermer la page sombre des législatives, que les hommes politiques ne suivent même plus l'appel au dialogue des régulateurs sociaux et que la médiation entreprise par la société civile n'aboutit pas, c'est le processus qui bloque. Lorsqu'on confond le temps de la compétition et le temps de la définition des règles du jeu, que des candidats potentiels deviennent inéligibles et que le jeu du pouvoir prenne le dessus sur tout, le jeu politique est faussé. Alors, le Sénégal court un danger parce que la paix sociale et la stabilité politique sont menacées. Il devient donc impératif que toutes les forces vives, les patriotes se dressent pour empêcher que notre pays connaisse une vague de contestations électorales qui risquent de le faire basculer vers le chaos.

VALDIODIO NDIAYE, EXPERT ELECTORAL, MEMBRE DU COLLECTIF DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE POUR LES ELECTIONS (COSCE)

«LA SITUATION POLITIQUE EST ASSEZ TENDUE»

Effectivement, la situation politique est assez tendue. C'est un constat qui est généralisé. C'est-à-dire que nous savons qu'il existe un amoncellement d'un certain nombre de problèmes liés au processus électoral. Donc, cela que l'opposition considère comme des mesures unilatérales comme l'introduction du parrainage dans le système électoral ou comme un changement des règles du jeu avant le démarrage du jeu. Il s'est greffé à cette situation un certain nombre d'éléments sous fond de tension, la condamnation de Karim Wade, celle de Khalifa Sall dans le but d'éliminer des adversaires politiques.

Aujourd'hui, nous constatons un peu la radiation de Karim Wade des listes électorales. Donc, c'est des éléments successifs qui vont au-delà des considérations juridiques. Pour qu'un processus électoral soit apaisé, il faut que d'abord les acteurs se parlent. Aujourd'hui, ces éléments que nous avons sont de nature à créer une rupture de dialogue politique. Ce n'est pas pertinent d'aller dans le sens de laisser les choses en l'état. Il faut que chacun y mette du sien... Il est important que le président de la République essaie de prendre des initiatives fortes, d'aller dans le sens de l'apaisement ...

Aujourd'hui, l'enjeu véritable, c'est de mettre en place des mécanismes de dialogue politique en impliquant les forces vives de la Nation, à tous les niveaux. Parce qu'il faut toujours prendre en compte notre environnement politique extrêmement tendu au plan sous-régional, avec une menace réelle au plan sécuritaire. Aujourd'hui, nous avons des ressources qui suscitent énormément de problèmes. Je pense qu'il faudrait un consensus fort pour une Nation qui se veut émergent. Il faut un processus électoral apaisé, où les règles du jeu sont consensuelles et que les acteurs clés s'entendent autour de l'essentiel et que le meilleur gagne.