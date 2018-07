Cote d'Ivoire: Libéralisation de l'espace audiovisuel - Voodoo group s'installe au Vitib avec "Life TV"

Dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel, Voodoo group qui ambitionne d'ajouter une nouvelle offre à sa gamme à travers "Life Tv", vient de s'offrir un espace de plus d'un hectare au Village des technologies de l'information et de la biotechnologie (Vitib) de Grand-Bassam.

Ceci, en vue de la construction d'un studio de télévision. La signature du contrat d'agrément entre les deux structures a eu lieu le 5 juin 2018, au Vitib, à Grand Bassam.

«Ceci est une lettre d'attribution, le temps pour vous de régler tous les détails techniques qui vous permettra d'obtenir un contrat de bail», a indiqué Philippe Pango, directeur général du Vitib.

Avant d'ajouter qu'en plus du terrain, le Vitib offre un environnement favorable. A savoir, une couverture en fibre optique de la bande passante abondante (ouverte et large) et redondante (sécurisée, sans coupure).

Pour Fabrice Sawegnon, directeur général de Voodoo communication, l'objectif de son groupe est de devenir la plus grande entreprise de communication en Afrique francophone. «Cet espace situé dans la zone franche du Vitib, va nous permettre d'obtenir des avantages tant au plan financier que technique. Dans cet espace, nous allons construire la plus grande plateforme de production de l'Afrique francophone et notre emplacement nous permettra de bénéficier des exonérations fiscales importantes et une fibre optique de qualité», a-t-il indiqué.

«C'est un projet de créateur de valeurs qui permettra à de nombreux jeunes de s'exprimer et exprimer leur talent», a-t-il soutenu.

"Life TV" est une télévision de proximité de droit ivoirien destinée à exploiter le réseau de télévision numérique terrestre (Tnt).