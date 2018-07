Togo: Le Mouvement Patriotes Togolais (MPT) apporte son soutien financier aux réfugiés togolais de Chereponi

Tout en transmettant les salutations chaleureuses et le soutien des membres du M.P.T. - USA et M.P.T Branche Togo à ces réfugiés togolais du Nord Ghana, la délégation a profité de l'occasion, pour « exhorter le gouvernement à tout mettre en œuvre afin de créer les conditions idoines pour un retour au pays, en toute sécurité, des compatriotes encore en fuite et qui ont peur de retourner sur la terre de nos aïeux ». Aussi, exhorte-elle « le gouvernement à lever l'État de siège dans les villes de Dapaong, Mango Sokodé et Bafilo afin de permettre aux Togolais de vivre dans la quiétude ».

Selon les informations données par le Secrétaire général de ce mouvement en lutte pour le bien-être des Togolais et la jouissance de tous leurs droits, « une enveloppe financière a été remise pour leur permettre de subvenir un temps soit peu à leurs besoins, le temps de rejoindre le Togo dans les prochains jours ». Il s'agit, toujours d'après M. Aklinkpo, d'un « don rendu possible grâce aux membres de la diaspora U. S (la diaspora togolaise aux Etats-Unis, ndlr ».

Et ces derniers qui ont quitté leurs terres, à la recherche de la paix du cœur, sont confrontés à de nombreuses difficultés qui leur rendent la vie difficile. Il est donc nécessaire que le peuple togolais tout entier et les camarades de lutte en particulier se souviennent de ces combattants injustement contraints à l'exil.

Ils sont des Togolais mais face à la violence des répressions militaires et policières qui se sont abattues sur leurs localités dans la partie centrale et dans le Nord du Togo (Mango surtout), à la suite des manifestations du 20 Septembre 2017 organisées par la Coalition des 14 partis de l'opposition, ils étaient obligés de franchir la frontière Togo-Ghana pour se réfugier dans la localité de Chereponi, une ville du nord Ghanéen.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.