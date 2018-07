Guinée: Cellou Dalein prévient - " On ne cédera pas "

Le chef de file de l'opposition guinéenne a à l'assemblée générale de l'UFDG du samedi 07 juillet 2018 expliqué les problèmes qui les pousseront jusqu'à déclencher une nouvelle manifestation de rue.

Cellou Dalein Diallo a d'abord évoqué que sur 4 recommandations qui devraient être réglé par le comité de suivi dont l'opposition a d'ailleurs décidé de se retirer pour manque de volonté politique d'aller de l'avant dans la résolution des problèmes, seule une qui a été obtenue. Il s'agit de la mise en place d'une nouvelle CENI qui a été adopté le jeudi dernier à l'Assemblée Nationale.

Par ces recommandations, existe le contentieux électoral en première position, le chef de file de l'opposition a indiqué: « il faut qu'on nous rend les suffrages qui nous ont été volés lors des élections locales. C'était un vol flagrant qu'on a mis en évidence. Puisse que nous avions grâce à votre engagement et vigilance, tous les PV qui ont été dressés à l'issus du dépouillement dans les bureaux de vote, les résultats proclamés par les CACV étaient différents des résultats sortis des bureaux de vote. Mais c'est une pratique récurrente en Guinée. Nous avons dit que nous n'acceptons plus ça, non pas seulement pour les élections locales, mais pour toutes les élections. On ne peut pas gagner dans les bureaux de vote et perdre dans les centralisations, ça c'est terminé, il faut qu'ils le comprennent », a-t-il martelé.

Il a poursuivi son intervention rappelant qu'ils ont marché pour réclamer la publication des vrais résultats issus des urnes, mais très malheureusement, ils ont toujours été empêchés par le pouvoir en place qui selon Cellou Dalein, ont « réprimé dans le sang. Nous avons perdus une dizaine de citoyens. Il faut que le gouvernement comprenne qu'on ne cédera pas sur ce point, il faut qu'il nous restitue les suffrages qu'on a gagnés. Ce contentieux électoral, jusqu'à présent, il n'y a pas de progrès. Deuxièmement, des enquêtes sur les assassinats lors de nos manifestations n'ont pas encore été déclenchées, l'assistance ou l'indemnisation qui ont été adoptées comme décision du dialogue de 2013, de 2014, de 2015, de 2016, jusqu'à présent rien n'est fait. Troisièmement, le fichier, on n'a pas de visibilité".

Sur les quatre recommandations suite à la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et le président de la République Alpha Condé le 2 avril dernier, "il y a trois qui n'ont pas encore évolué. Quatrièmement, la mise en place d'une nouvelle CENI. Une nouvelle CENI a été adoptée avant hier à l'assemblée nationale. C'est un progrès, on ne peut le nié. C'est un consensus entre les députés de la mouvance et de l'opposition au niveau du parlement, une loi sur la CENI été adopté de justesse", s'est-il réjoui.

Avant de terminer son discours, M. Diallo a indiqué en menaçant que d'ici la semaine prochaine, si rien n'est fait pour l'évolution des trois recommandations qui restent, l'opposition républicaine recommencera les manifestations de rue sur toute l'étendue du territoire national.

Lors de l'adoption de cette loi à l'Assemblée Nationale le jeudi 05 juillet dernier, des acteurs de la société civile s'est rendu dans l'enceinte de la salle de l'hémicycle pour protester contre cette décision. Elle condamne cette loi qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une CENI politique au lieu d'une CENI technique.

Accords politiques : Cellou Dalein dénonce le manque de volonté de trouver une solution

A l'assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG du samedi 09 juin 2018, le chef de file de l'opposition a dénoncé un manque de volonté de trouver une solution pour l'application des accords politiques signés. Cellou Dalein Diallo, a indiqué dans son intervention qu'il n'y a très peu de progrès dans la résolution du contentieux électoral. Ou [... ]...

Dialogues politiques : Cellou Dalein dénonce l'arrogance dont fait l'objet Damaro lors des débats Le chef de fil de l'opposition a expliqué aux militants de son parti les raisons pour lesquelles ils ont décidé de suspendre leurs participations au comité de suivi. Et par la même occasion Cellou Dalein a dénoncé l'arrogance de Damaro dans les débats. « Nous avons décidés de suspendre notre participation au comité de suivi et [... ]...

Pourquoi Cellou Dalein rencontre Alpha ? Après plusieurs rencontres entre le chef de file de l'opposition guinéenne et le président de la République sans aucune suite favorable, l'on se demande pourquoi Cellou Dalein continu à rencontrer Alpha Condé? Lors d'une conférence de presse animée par l'opposition républicaine jeudi mai 2018, pour dénoncer l'attitude de la justice, le harcèlement judiciaire dernièrement [... ]...