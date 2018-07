Cote d'Ivoire: Presse - Le Fordpci lance le prix du meilleur directeur de publication

Quatre prix sont à attribuer : le premier, le prix Sangaré Sidiki Boubacar doté d'un ordinateur complet de dernière génération Macintosh, un million de Fcfa, et deux billets d'avion (monsieur et madame) pour une destination au choix et un séjour d'une semaine ; le prix Appolinaire Ouédraogo du nom du Représentant résident bureau Rceedao Burkina Faso (2e), un ordinateur complet de dernière génération Macintosh, un million de Fcfa ; le prix Touré Ibrahima du nom du Représentant résident bureau Rceedao Guinée (3e), et enfin, le prix Rceedao, un ordinateur complet de dernière génération Macintosh.

C'est pourquoi, il a, à son tour, au nom de son mandant, encouragé les directeurs de publication à produire des articles qui participent au renforcement de la cohésion sociale et au développement de la Côte d'Ivoire. Ouvert ce 6 juillet, le concours s'achève dans la première semaine de novembre. Un diner gala est prévu le 14 novembre dans un hôtel haut standing de la place où le jury permanent mis en place, à cet effet, récompensera le DP qui aura produit les meilleurs articles en faveur de la paix et du développement.

« Que tous les directeurs de publication de notre pays participent à ce prix à travers des articles qui promeuvent la paix et le développement durable », a-t-il indiqué. Ce prix, faut-il le souligner, bénéficie de l'appui du représentant résident du Rceedao, Sangaré Sidiki Boubacar, représenté par Dr Alain Méchoula. Pour ce dernier, « sans des articles qui promeuvent la paix et la stabilité, il n'y a point de développement ».

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.