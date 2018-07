Afrique: Les députés réagissent aux violations des droits de l'homme en Moldavie, au Burundi et en Somalie

communiqué de presse

Strasbourg, France — STRASBOURG, France, 05 July 2018 / PRN Africa / -- La Moldavie pourrait perdre l'aide de l'UE alors qu'elle recule sur la question de l'État de droit

Les autorités du Burundi ont utilisé leur présence dans les missions de maintien de la paix pour dissimuler des problèmes internes

Les violations des droits de l'homme, le terrorisme et la corruption sont monnaie courante en Somalie

Les députés condamnent le manque de respect des droits fondamentaux et de l'État de droit en Moldavie, au Burundi et en Somalie, dans des résolutions adoptées jeudi.

Moldavie: appel au respect de l'État de droit et de la démocratie

Les députés condamnent la décision de la cour suprême de Moldavie d'invalider les résultats des élections municipales de Chișinău, au motif que, le jour des élections, les deux candidats, en utilisant les médias sociaux pour encourager les citoyens à voter, ont enfreint la loi électorale.

Le Parlement européen rejoint les demandes de milliers de citoyens qui manifestent dans les rues de Chișinău, de respecter la volonté des électeurs. Il appelle les autorités moldaves à réformer le système judiciaire, afin d'éviter une escalade de la situation.

La résolution souligne que la décision d'invalider le vote ne respecte pas les mécanismes démocratiques et demande, par conséquent, à la Commission européenne de suspendre tout paiement prévu au titre de l'aide macrofinancière à la Moldavie.

La résolution a été adoptée par 343 voix pour, 35 voix contre et 160 abstentions.

Burundi: garantir la liberté d'expression ainsi que le pluralisme des médias

Les députés dénoncent l'intimidation, la répression et le harcèlement de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme. Ils exhortent le Burundi à garantir le respect de l'État de droit et des droits de l'homme, comme le droit à liberté d'expression et la liberté des médias.

Ils demandent instamment de mettre fin à tout paiement des troupes burundaises engagées dans les missions de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine, qui ont été utilisées par le gouvernement pour dissimuler des problèmes internes.

Le Parlement européen invite les gouvernements de la région à veiller à ce que le retour des réfugiés ait lieu de manière volontaire, se fonde sur des décisions prises en connaissance de cause et s'effectue en toute sécurité et dans la dignité. 413 000 personnes ont fui le pays depuis que le Président a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat.

La résolution a été adoptée à main levée.

Somalie: agir davantage en matière de droits de l'homme

Les députés reconnaissent les progrès réalisés par le gouvernement fédéral somalien, depuis qu'il est au pouvoir en 2012. Ils soulignent cependant la nécessité de mettre en place un système fondé sur le suffrage universel pour les prochaines élections, ainsi que l'importance de mettre fin aux violations des droits de l'homme, qui sont courantes et qui ciblent en particulier les femmes, les enfants et les minorités.

Ils invitent instamment les autorités du pays à intensifier leurs efforts pour renforcer l'État de droit, mettre fin à l'intimidation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, ainsi qu'à permettre la création de syndicats et à enquêter et sanctionner les auteurs de violations des droits de l'homme.

Les députés appellent le Président somalien à commuer toutes les condamnations à mort et à revoir le code pénal, en vue d'aligner la législation du pays sur ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, et à traiter les enfants soldats comme des victimes du terrorisme et de la guerre, plutôt que comme des auteurs.

La résolution a été adoptée à main levée.