Algérie: Retrait des agréments d'organisation de la Omra à 14 agences de voyages

ALGER - Le Directeur général de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONPO), Youcef Azzouza a révélé, samedi à Alger que l'agrément d'organisation de la Omra a été retiré à 14 agences de voyages sur les 224 agences agréées, pour "les dépassements" enregistrés dans l'organisation des voyages de la Omra et le non respect des clauses du cahier des charges y afférant.

"Plus de 400.000 citoyens ont effectué la Omra durant cette saison dont plus de 100.000 citoyens durant le mois de Ramadhan dernier", a précisé M. Azzouza lors d'une rencontre consacrée à l'évaluation des prestations des agences de tourisme et de voyages et des entreprises de transport ainsi que des partenaires activant dans l'opération du hadj et de la Omra.

Cette saison a connu "une amélioration" dans les prestations en dépit des "insuffisances" constatées sur certaines agences de tourisme et de voyages dans l'application du cahier de charges, a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, M. Azzouza a affirmé que "l'Office poursuivra ses efforts pour améliorer les conditions d'hébergement de hadjis dans les lieux saints", indiquant que "l'Algérie accorde une grande importance à ce rite religieux et ne permettra pas de porter atteinte à la réputation de nos hadjis et notre pays, et ce en application des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika".

Il a appelé, à ce propos, toutes les agences agrées au respect des conditions et dispositions mises en place pour "la prise en charge de nos hadjis en leur assurant de bonnes conditions pour l'accomplissement des rites du hadj".