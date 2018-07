Algérie: Projet d'interconnexion de 4.000 établissements sanitaires via le satellite (ministre)

RELIZANE-Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé samedi à Relizane le lancement prochain d'une opération d'interconnexion de 4.000 établissements sanitaires du pays via le satellite.

"Une grande opération visant l'interconnexion de 4.000 établissements sanitaires du pays via le satellite est en cours de préparation, avec la collaboration du ministère de la Poste, des TIC et de la numérisation et sous l'égide du Premier ministère", a précisé Mokhtar Hasbellaoui, en marge d'une visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Relizane.

Le ministre a indiqué que ce projet permettra de mettre en place un système de données propre au secteur de la santé, facilitera l'exécution de procédures et examens comme le télédiagnostic médical, et améliorera les conditions de prise en charge du malade.

Au cours de cette visite, le ministre a inspecté le nouvel hôpital de 120 lits d'Ammi Moussa, actuellement en phase d'équipement, après la fin des travaux de réalisation.

A cette occasion, il a invité les responsables concernés à achever "rapidement" l'opération d'équipement afin de mettre en service cette infrastructure "avant la fin de l'année en cours".

Cet hôpital, pour lequel une enveloppe de 2, 4 milliards DA a été consacrée pour sa réalisation, prendra en charge plusieurs spécialités médicales, un service des urgences médico-chirurgicales, un bloc opératoire et de réanimation ainsi que des laboratoires d'analyses médicaux.

Par ailleurs, le ministre a inspecté un chantier de construction d'un hôpital à Mendes d'une capacité d'accueil de 60 lits. Les travaux enregistrent un taux d'avancement de l'ordre de 75 %.

Au chef-lieu de wilaya, Mokhtar Hasbellaoui a visité le chantier de la future école de formation paramédicale dont les travaux tirent à leur fin.

Sur place, il a insisté sur sa mise en service à la prochaine rentrée de formation afin de réduire le manque en personnels paramédicaux ressenti dans la wilaya.

Cette future école offrira 400 places pédagogiques et comportera plusieurs infrastructures comme un amphithéâtre, des salles de cours et de travaux pratiques, une bibliothèque, un réfectoire et deux dortoirs pour filles et garçons ainsi que des infrastructures administratives annexes.

Mokhtar Hasbellaoui s'est ensuite rendu au pavillon des urgences et à la salle de réanimation de l'hôpital "Mohamed Boudiaf" de Relizane avant de visiter une clinique privée.

Le ministre a clôturé sa visite en présidant une réunion de travail avec les cadres locaux de la santé et des directeurs des établissements de santé de la wilaya.