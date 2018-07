Algérie: L'ANR appelle le président Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête du pays

Par ailleurs, M. Sahli a salué la décision des médecins résidents de mettre fin à leur grève, appelant les ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'accélérer le dialogue avec cette catégorie et éviter la provocation".

Concernant le volet économique, M. Sahli a appelé le gouvernement à "prendre des mesures plus audacieuses dans la rationalisation des dépenses et la révision de la politique d'appui à travers le dialogue tant avec les différents partenaires qu'avec les citoyens". Il a également appelé à "davantage de cohérence gouvernementale dans les déclarations des ministres des différents secteurs".

Dans ce contexte, le SG de l'ANR a annoncé qu'une initiative politique de stabilité et de réforme regroupant les partis émergents soutenant le président de la République sera lancé en septembre prochain et coïncidera avec la création par le parti de la commission nationale de préparation de la prochaine présidentielle qui sera débattue durant l'université d'été qu'organisera le parti ce mois-ci".

"L'ANR réitère son soutien et son appel au président de la République pour poursuivre sa mission à la tête du pays en vue de préserver les acquis réalisés, approfondir les réformes, renforcer l'Etat de droit, pallier les insuffisances, orienter le processus national de développement et diversifier l'économie", a déclaré M. Sahli lors d'une conférence de presse animée au siège du parti au terme de la réunion du bureau national du parti.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.