Congo-Brazzaville: Beauté - Gloire Arlie Loemba Thystère élue Miss Orient Congo

A travers l'élection qui a mis aux prises seize candidates, le week-end dernier à Brazzaville, le Congo fait sa première participation en tant que premier pays francophone.

Organisée par Nauche Prudelle Mayoulou Kiba (miss et mannequin, directrice de cette élection) et Akim Le Négro, sous le label de « NP Communication», l'élection Miss Orient Congo a désigné cinq candidates qui iront représenter le pays au Nigeria, en septembre, dans le cadre de la troisième édition de Miss Orient Foundation Worldwide. Cette élection a pour mission de promouvoir l'éducation et la réorientation de la jeune fille. Sa particularité c'est qu'elle se tient sans bikini, plutôt avec une tenue décente.

Miss Orient Foundation Worldwide, par le biais de Frontier Events international, organise depuis deux années un concours international de beauté réunissant plusieurs pays dans le monde. Le premier concours fut réalisé au Nigeria (pays et siège de la fondation), le deuxième au Kenya et la troisième édition internationale sera organisée au Nigeria. La fondation Worldwide œuvre dans l'éducation et la réorientation de la jeune fille.

En effet, s'étant acquitté des frais de franchise auprès du pays organisateur, le Congo qui regorge plusieurs talents mais qui se perdent souvent a opté d'accompagner cette campagne d'éducation à travers l'organisation de la première édition dudit concours national intitulé « Miss Orient Congo ». Entendu que le travail de réorientation de la jeune fille dans différents domaines sociaux sera mené par la reine de beauté (miss) de chaque pays.

Ayant organisé cette première édition dans les conditions difficiles, la directrice de Miss Orient Congo, Nauche Prudelle Mayoulou Kiba, a déploré le manque de partenaires qui préférant investir pour les étrangers que pour les jeunes locaux qui se battent afin de promouvoir la culture congolaise. « Mon équipe et moi avions travaillé dans les conditions les plus difficiles du monde. Sur près de cinquante courriers déposés, à peine deux entreprises ont répondu officiellement et négativement par courrier. Le mot ou expression « rupture » a tout gaspillé. Certes que nous traversons des moments difficiles dans ce pays. Qu'à cela ne tienne, la culture, l'art, l'événementiel sont négligés dans ce pays... Nous avons travaillé avec nos propres frais jusqu'à l'aboutissement de cette élection ce soir. Nous n'avons pas eu de partenaires financiers. Aidez-nous à réaliser nos rêves à travers cet engagement », a-t-elle lancé.

Etant donné que la miss est une ambassadrice de la beauté, de l'intelligence, du charme et de l'élégance, cette élection avait pour critères avoir une taille de 1m70, être intelligente, belle, ...

Les cinq lauréates qualifiées pour la phase finale au Nigeria

Après plusieurs sorties dont celles de présentation, tenue de soirée, tenue relaxe pour la danse commune à travers la chanson « Congo uni » de l'orchestre Patrouille des stars, et autres, les candidates ont été soumises à l'épreuve des questions réponses, portant sur le thème de l'élection et la culture générale.

A l'issue de ces différentes sorties, le jury a délibéré les résultats qui suivent :

Miss Congo Orient : Gloire Arlie Loemba Thystère, 22 ans, habitant à Pointe-Noire et étudiante en management de ressources humaines ;

Première dauphine : Débora Demeure Mbila, 22 ans, habitant Brazzaville et étudiante en première année de biologie à l'université Marien-Ngouabi ;

Deuxième dauphine : Mavy Magdalla Grace, 22 ans, habitante à Brazzaville et étudiante en master 1 de droit privé à l'université Marien-Ngouabi ;

Troisième dauphine : Rosa Linda Mateus, 22 ans, habitant Brazzaville, deuxième année en assurance-finance-banque dans un institut privé.

Deuxième dauphine : Richna Mamieli Lekouo, 19 ans, habitant à Brazzaville et étudiante en première année d'économie à l'université Marien-Ngouabi.

Signalons que la soirée a été agrémentée par un défilé de mode y compris la prestation scénique des artistes Young Ace (rappeur)) et Wattie Tiwa. Cette dernière, gestuelle et sexy sur scène, a été très applaudie par le public. Elle a interprété deux chansons dont "Laisse les parler les gens".