Burkina Faso: Mine d'or de Niankorodougou - Paul Kaba Thiéba lance les travaux de construction

Quant aux retombées de la mine pour les populations locales, le ministre Idani a affirmé qu'elles s'inscriront dans la dynamique du partenariat « gagnant-gagnant », entre l'Etat, les promoteurs miniers, et les communautés impactées. « L'Etat veillera à ce que le cahier de charges convenu soit respecté et exécuté », a rassuré Oumarou Idani.

Le ministre en charge des mines, Oumarou Idani, dans son discours de lancement, s'est attardé sur les retombées socio-économiques que générera la mine. Il est ressorti de son intervention que 84 milliards de FCFA seront perçus en termes d'impôts et de taxes par l'Etat burkinabè, sur neuf ans, avec une production moyenne de 3,7 tonnes d'or par an au cours de cette période.

Et la fin des travaux, voire la première coulée d'or, est attendue pour le dernier trimestre de 2019. Richard Young a par ailleurs fait savoir que 2,3 milliards de FCFA seront versés pour indemniser les pertes de champs, d'arbres et de plantations des populations locales, et que 371 millions de francs ont déjà été remis.

