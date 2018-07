Burkina Faso: 48 heures de la femme policière - Les agressions sexuelles préoccupent

La cellule régionale de l'association des fonctionnaires féminins de la police nationale du Plateau central a organisé, les 6 et 7 juin 2018 à Ziniaré, les 48 heures de la femme policière. Ces journées étaient placées sous le thème : «La problématique des agressions sexuelles sur les femmes et les mineures».

Les 48 heures de la femme policière ont débuté par un cross populaire qui a mobilisé les autorités régionales, provinciales et communales venues communier avec les femmes policières. Après le cross populaire, les femmes policières se sont retrouvées à la maternité du CMA de Ziniaré pour nettoyer les locaux et remettre des dons.

Ce geste de générosité s'est poursuivi dans l'après-midi avec un don à l'orphelinat «Les Saints Innocents de Guiloungou». C'est dans l'après-midi de la deuxième journée que les participants ont échangé sur le thème : «La problématique des agressions sexuelles sur les femmes et les mineures». Trois communicatrices ont dépeint la situation des agressions sexuelles sur les femmes et les mineures au Burkina Faso.

De ces communications, l'agression sexuelle est définie comme est un acte visant à assujettir une personne à son propre désir par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la contrainte ou sous la menace implicite ou explicite. Selon la directrice régionale des droits humains du Plateau central, Albertine Ouédraogo, cette situation n'est pas du tout reluisante au Burkina Faso. « 6 femmes sur 10 seraient victimes de violences physiques et/ou sexuelles au cours de leur vie.

Une femme sur 5 serait victime de viol ou de tentative de viol à un moment ou à un autre de sa vie. 35% des meurtres de femmes dans le monde sont commis par leurs partenaires intimes. 14,2 millions de filles sont mariées chaque année avant l'âge de 18 ans et 3,3 millions risquent de subir une mutilation génitale » a-t-elle affirmé. «En 2017, 166 cas d'agressions sexuelles ont été enregistrés par nos services à Ouagadougou.

Et, au 1er trimestre de l'année 2018, déjà 42 cas ont fait l'objet de plainte. Les victimes, pour la plupart des femmes et des filles, se chiffrent à 175 en 2017 et à 39 au 1er trimestre de 2018, soit 80 %», a renchéri la commissaire principale de police, Minata Traoré, chef de la division communication et relations publiques de la Police nationale.

Et Aïssatou Traoré, directrice provinciale en charge de la femme de préciser que : «En 2017, au Plateau central, 53 cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les services de l'action sociale avec 5 cas de viol et 22 cas d'inceste».

Pour pallier ce phénomène, le Burkina Faso s'est doté d'instruments juridiques pour lutter contre les agressions sexuelles des femmes et des mineures.

Malgré cette batterie de mesures prises à l'encontre des agressions sexuelles, il faut reconnaître que la plupart des victimes ne dénoncent pas, alors que les conséquences sont le plus souvent dramatiques pour elles. «C'est pourquoi, ce thème a été retenu pour l'organisation de ces 48 heures afin de sensibiliser les populations au phénomène et leur demander de ne pas avoir peur de dénoncer.

Aussi, parce que le phénomène touche beaucoup plus les femmes et les mineures qui sont nos enfants, il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise la population aux lois et règlements en la matière», a confié l'officier de police, Estelle Ouédraogo, responsable de la cellule régionale.

Pour l'application de ces lois et règlements, la Police nationale a mis en place une stratégie de lutte allant de la prévention à la répression. Quant à la marraine, Rose Sanou, ancienne policière, elle s'est dit toujours disponible à soutenir les activités de la cellule physiquement, moralement et financièrement, tout en les encourageant.