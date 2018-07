En marge de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience les représentants de la diplomatie burkinabè à l'étranger, le vendredi 6 juillet 2018 à Kosyam.

Ils étaient 43 ambassadeurs et 13 consuls généraux à prendre part à la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux tenue à Ouagadougou.

Le vendredi 6 juillet 2018, les représentants de la diplomatie burkinabè à l'étranger ont été reçus en audience par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré à Kosyam. Ces derniers, après 72 heures de conclave, sont allés présenter au chef de l'Etat, les conclusions de leurs travaux placés sous le thème : «Défis du PNDES et enjeux sécuritaires : quelle contribution de la diplomatie burkinabè».

La synthèse des travaux a ainsi été présentée par le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC), Seydou Sinka. Au terme des travaux, a-t-il dit, la conférence a adopté une motion de remerciements et de soutien au président du Faso et une au ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry.

Pour ce qui concerne les recommandations (7 au total), elles portent notamment sur le suivi des mises en œuvre des conclusions de la conférence des ambassadeurs et consuls généraux, le placement des cadres burkinabè dans les organisations internationales et la dotation conséquente des missions diplomatiques et postes consulaires en ressources financières.

A entendre Seydou Sinka, la synthèse des travaux concerne principalement l'état des lieux de la diplomatie burkinabè et les orientations du Plan national de développement économique et social (PNDES), le bilan d'étape pour la contribution à la réalisation de ce plan ainsi que les perspectives.

Les participants à la conférence ont eu droit, selon le SG du MAEC, à des communications relatives à la mise en œuvre du PNDES, à la situation sécuritaire au Burkina Faso, à l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel, au Programme d'urgence pour le Sahel (PUS), la gestion de l'état civil dans les missions diplomatiques et postes consulaires et à la sécurisation des visas dans les missions diplomatiques et postes consulaires. L'ensemble des communications, de son avis, a donné lieu à des échanges riches, directs et francs entre les participants.

Dans son intervention, le président du Faso a félicité les représentants de la diplomatie burkinabè pour la défense des intérêts du pays des Hommes intègres dans les différents pays où il est représenté. Selon lui, les difficultés de mise en œuvre de certaines politiques évoquées dans les recommandations sont liées à la rareté des ressources financières.

Renforcer la coopération internationale

Mais qu'à cela ne tienne, il a témoigné ses encouragements à ces diplomates. «Vous êtes un maillon essentiel de la politique économique du Burkina Faso et je voudrais dire que cette politique est d'abord fondée sur la nécessaire dynamisation et le renforcement de notre coopération internationale», a indiqué le président du Faso.

A cet effet, il a invité les ambassadeurs et les consuls généraux à mobiliser non seulement les pays avec lesquels le Burkina Faso entretient une coopération, mais également, les partenaires et bailleurs de fonds afin qu'ils puissent accompagner les ambitions du pays sur les plans économique et social.

«Tels doivent être les guides qui doivent accompagner les différentes actions sur le plan de nos relations diplomatiques dans le monde», a-t-il déclaré. Le président du Faso a insisté sur la nécessité de promouvoir l'image d'un pays qui est souverain et celle d'un peuple intègre qui, malgré toutes les adversités, se bat pour son développement économique et social «avec beaucoup de résilience».