Cote d'Ivoire: Intoxication alimentaire à Yakasse Attobrou/Kong 2 - Mariatou Koné au chevet des victimes

La Ministre Mariatou Koné s'est rendue était le 06 juillet 2018 dans le village de Kong 2 (Sous-préfecture de Yakasse Attobrou) pour exprimer la compassion et le réconfort de l'Etat aux familles des personnes décédées des suites d'une intoxication alimentaire ainsi qu'aux rescapés.

« Je suis venue aujourd'hui au nom du Président de la République son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et au nom du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, exprimer la compassion du Gouvernement aux familles endeuillées.

Je voudrais aussi dire Yako aux rescapés et leur dire que la nation ivoirienne est à leurs cotés dans cette douloureuse épreuve » a déclaré la Ministre aux populations visiblement encore sous le choc.

En effet, dans la matinée du mardi 19 juin dernier, la consommation d'une bouillie de mil dans le village de Kong 2, a provoqué des heures plus tard, des décès en cascade. Bilan de ce drame, 12 morts dont 9 enfants dont l'âge est compris entre 2 et 7 ans et 28 rescapés.

Ainsi, joignant l'acte à la parole, le Professeur Mariatou a symboliquement remis aux familles, une enveloppe de cinq cent mille par personne décédée puis cent mille francs aux rescapés comme appui pour leurs soins médicaux pour un montant total de 11 millions.

La Ministre a également remis aux populations et à l'ensemble des communautés dudit village, des vivres et non vivres d'une valeur de 12 millions de Francs CFA portant ainsi à 23 millions de Francs CFA, les dons du chef de l'Etat.

Une action de solidarité saluée par Gbochio Olivier, qui a perdu dans ce drame son épouse et son enfant, par ailleurs porte parole des victimes.

Votre présence à nos cotés ce jour est un acte hautement grand. Il ne nous fera pas oublier nos morts certes, mais son emprunte sera indélébile dans nos cœurs dans la mesure où il a contribué considérablement a essuyé nos larmes » a-t-il soutenu.

Avant de prendre congés des populations de Kong 2, la Ministre Mariatou Koné s'est voulue formelle quant à la suite de cette affaire:

« Si la responsabilité humaine est engagée dans cette tragédie, l'Etat prendra ses responsabilités. L'Etat n'hésitera pas à sanctionner» a-t-elle prévenu.Cette cérémonie a enregistré la présence d'une forte délégation de cadres, d'autorités politiques et administratives de la région de la Mé.