L'ONG Women environmental programme Burkina Faso (WEP-BF) a organisé un atelier national de bilan du projet : «amélioration de la productivité des ressources et la performance environnementale des micros, petites et moyennes entreprises à travers la symbiose industrielle», une composante du projet multi pays switch africa green (verdir l'Afrique), le jeudi 5 juillet 2018 à Ouagadougou et à cette occasion, le réseau climat et environnement du Burkina a été lancé.

Après 30 mois de mise en œuvre, les acteurs du projet : «Amélioration de la productivité des ressources et la performance environnementale des micros, petites et moyennes entreprises à travers la symbiose industrielle», ont fait le bilan de leur activité le 5 juillet 2018.

L'objectif de l'atelier, selon la présidente de l'ONG Women environmental programme Burkina Faso (WEP-BF), Zenabou Segda, était de partager les expériences de l'ONG en matière d'efficacité des ressources et de symbiose industrielle afin de susciter des intérêts à la duplication et la mise à l'échelle.

Ainsi, il a permis, entre autres, de sensibiliser les participants aux questions de l'efficacité des ressources, de leur montrer le lien entre l'efficacité des ressources et l'atténuation des effets du changement climatique et de les informer sur le réseau climat et développement et ses perspectives pour le pays.

«A terme, trois ateliers de formation à Ouagadougou (août 2016, janvier 2017, novembre 2017), deux ateliers de formation à Bobo-Dioulasso (septembre 2016, juin 2017) ont été organisés. En plus, 101 entreprises ont été formées, 90 entreprises ont été suivies et évaluées en matière de collecte de données. 35 types de déchets ont été recensés avec mise en contact des détenteurs et demandeurs potentiels.

C'est donc un bilan positif», a souligné la présidente. A cette occasion, l'ONG a lancé le réseau «Climat et développement Burkina». «Un réseau francophone qui compte une centaine de membres au niveau du Burkina et d'ailleurs qui sont très actifs dans la lutte contre le changement climatique.

A travers des groupes thématiques, les acteurs de l'environnement échangent entre eux en vue de faire avancer la lutte contre le changement climatique», a-t-elle indiqué. En marge de cet atelier, trois prix ont été décernés aux meilleures entreprises ayant mis en pratique l'efficacité des ressources et la production propre. Il s'agit de l'entreprise Huilerie FTAB, de New kariti et l'entreprise US linda.

Le projet «switch africa green(verdir l'Afrique)» est une initiative de l'ONU environnement soutenue par l'Union européenne. Il vise à accompagner six pays pilotes africains dans la transition de leur économie vers une économie verte que sont le Burkina Faso, le Ghana, le Kenya, l'île Maurice, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Pour ce faire, le projet comporte trois composantes.

Il s'agit des composantes : soutien politique, entreprise verte (green business) et réseautage. Au Burkina Faso, c'est la composante entreprise verte qui a été mise en œuvre à travers le projet : «Amélioration de la productivité des ressources et la performance environnementale des micros, petites et moyennes entreprises à travers la symbiose industrielle».

D'un montant d'environ 110 500 000 FCFA (soit 221 000 dollars) elle vise à soutenir des initiatives du secteur privé en particulier dans la promotion de modes de consommation et de production durable. Elle a débuté en janvier 2016 et a pris fin en juin 2018.