Burkina Faso: Protection des droits humains - Des centres d'écoute conjuguent leurs efforts pour plus d'efficacité

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, en collaboration avec le Centre d'écoute et de documentation sur les droits humains, a organisé le mardi 3 juillet 2018 à Ouagadougou, un atelier de réflexion sur la création d'un cadre permanent de concertation entre son service d'écoute et ceux des autres ministères et organisation de la société civile.

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique veut réduire au maximum le temps de traitement des cas d'atteinte aux droits humains au Burkina Faso.

A cet effet, il a, par le biais de son Centre d'écoute et de documentation sur les droits humains (CEDDH), initié une journée de réflexion sur la création d'un cadre permanent de concertation entre son service d'écoute et ceux des autres ministères et organisations de la société civile.

Pour le chargé de mission au ministère en charge de la promotion des droits humains, Adama Nana, cet atelier vise à créer une synergie d'actions entre les centres d'écoute concernés en vue de mieux accompagner les citoyens victimes de violations de leurs droits. Le représentant du ministre en charge de la promotion des droits humains a indiqué que cette rencontre est aussi une occasion pour les acteurs de partager leurs expériences et d'envisager un partenariat formel entre les structures d'écoute.

Ces échanges contribueront sans doute à la rédaction de textes portant création du cadre permanent de concertation, a précisé le coordonnateur du Centre d'écoute et de documentation sur les droits humains, Sibiri Barro. A l'entendre, à l'issue de cet atelier, des rencontres similaires seront organisées dans d'autres régions pour recueillir le maximum de manières de voir.

« Après ces démarches, nous espérons créer un cadre formel et une sorte de protocole procédural dans le traitement des cas pour mieux venir en aide aux personnes dont les droits ont été violés » a-t-il expliqué. Fort de ces projets ambitieux, le chargé de mission au département en charge de la promotion des droits humains, a invité les différents centres d'écoute à conjuguer leurs efforts afin qu'ils puissent voir le jour.