Burkina Faso: UNFPA-Burkina - Plus de 42 milliards de F CFA mobilisés pour le 7e programme

Selon le Dr Sankara, le programme a aussi permis, parmi tant d'autres, la formation de 1800 professionnels de la santé en soins obstétricaux et néonataux d'urgence, et la dotation des directions régionales de la santé de 9 ambulances et de 18 motos-ambulances. La représentante-assistante de l'UNFPA a expliqué, que le programme est mise en œuvre depuis janvier 2011 et s'est achevé en décembre 2017.

Elle a ajouté, que ce budget a permis d'atteindre des résultats dans les domaines de la santé. Il s'agit, entre autres, de la prise en charge de 3103 femmes victimes de la fistule obstétricale avec des taux de réussite compris entre 75 et 90%, de la couverture des besoins nationaux en produits contraceptifs à hauteur de 69% permettant ainsi d'éviter 1 137 176 grossesses non-désirées, et de la prise en charge de 126 233 cas de complications obstétricales dont 36% d'hémorragies post-partum.

Les travaux ont été présidés par la représentante-assistante de l'UNFPA au Burkina, le Dr Olga Sankara. A l'entendre, le 7e Programme de coopération a bénéficié d'une mobilisation des ressources, qui a permis au Burkina Faso d'avoir un montant global de plus de 77, 8 millions de dollars, soit plus de 42 milliards de F CFA, contre une planification initiale de 70 millions de dollars, soit environ 35 milliards de F CFA.

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) accompagne le gouvernement burkinabè pour l'atteinte des résultats de développement et pour l'amélioration des conditions de vie des populations, avec la mise en œuvre des programmes de coopération en matière de santé de la reproduction, du développement et de l'égalité des sexes.

