Burkina Faso: Journées de l'entreprenariat - Plus de 100 millions de F CFA aux meilleurs projets

A la faveur des 13es Journées de l'entreprenariat burkinabè (JEB) qui ont eu lieu, du 5 au 7 juillet 2018 à Ouagadougou, la Maison de l'entreprise a organisé la nuit du mérite le 6 juillet. Au cours de la soirée, des porteurs de projets innovants et les entreprises modèles ont été récompensés.

Les projets d'entreprises les plus pertinents et les plus innovants ainsi que les entreprises modèles burkinabè ont été récompensés par la Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF) et l'ensemble de ses partenaires, le 6 juillets 2018, à Ouagadougou. Lors d'une soirée dénommée nuit du mérite, les récompenses et la reconnaissance du génie entrepreneurial de jeunes porteurs de projets d'entreprises, entrent dans le cadre de la 13e édition des Journées de l'entreprenariat burkinabè (JEB).

A cette édition des JEB, ce sont des prix en espèces de plus de 61 millions de F CFA et des prix non financiers d'une valeur d'environ 40 millions de F CFA, soit un total de 101 millions qui ont été décernés aux meilleurs porteurs de projets et aux entreprises méritantes, grâce à la Maison de l'entreprise et à ses différents partenaires, a relevé le président du conseil d'administration de la MEBF, Oumarou Yugo.

Les prix non financiers sont constitués, entre autres, d'assistance technique, de bourses d'études, de connexion d'internet, de billets d'avion, a indiqué la présidente du jury, Patricia Badolo. Les prix en espèces vont de 100 mille à 5 millions de F CFA. Les différents prix sont répartis dans deux catégories.

Dans la catégorie prix d'excellence, 10 entrepreneurs et entreprises ont été distingués. Dans la catégorie Compétition des plans d'affaires (COPA), 34 plans d'affaires sur 370 présentés ont retenu l'attention du jury.

Les critères retenus, selon la présidente du jury, portent sur la pertinence du projet, la faisabilité technique et financière, l'existence du marché, la rentabilité, le profil du porteur, l'impact du projet, le talent du promoteur et la corrélation projet/profil du promoteur.

A ces deux types de récompenses s'ajoutent les prix du gouvernement décernés à cinq entreprises suivant les critères de civisme fiscal et social et de contribution à l'économie nationale. La première récompense du gouvernement est revenue à la société Gazelle SARL basée à Dédougou et œuvrant dans la fabrication des lampes solaires.

Accompagner les porteurs de projets

Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'artisanat, Harouna Kaboré, patron des 13es JEB, la nuit du mérite constitue une occasion pour encourager la créativité et reconnaître le mérite des acteurs modèles du secteur privé burkinabè. C'est pourquoi il a félicité les lauréats pour la qualité et la pertinence de leurs projets ; tout en les invitant à se mettre à la tâche. « Les distinctions et les prix que vous venez de recevoir vous invitent à plus de travail.

Osez donc prendre la décision qui fera de vous de véritables chefs d'entreprise », a lancé le ministre. Car, si l'ensemble de ces projets, avec leur prévision d'au moins 2800 emplois venaient à se concrétiser, le Burkina Faso connaîtrait un véritable boom économique, a ajouté M. Kaboré. Au regard de cet impact attendu de ces projets innovants, le ministre du Commerce a invité les partenaires à accompagner les initiatives.

En tout état de cause, son département jouera sa partition dans l'accompagnement des porteurs de projets. Déjà, dès septembre 2018 le ministre a indiqué que son département lancera deux projets en faveur de l'entreprenariat. La première initiative, d'une valeur d'un milliard de F CFA vise à soutenir le capital productif de 130 PME, en raison de 10 PME par région.

Le deuxième projet dotera les associations et groupements de femmes de 500 machines à tisser. A cela s'ajoute l'amélioration de l'accès au financement à travers l'AFP-PME que le ministre ambitionne de faire le bras financier des PME burkinabè.

La Maison de l'entreprise a également marqué son engagement à soutenir les lauréats. Et cet accompagnement pour la réalisation des projets primés se fera à travers l'examen des expressions de besoins, l'écoute, la formation et la mise à disposition des informations nécessaires, a précisé le directeur général de la MEBF, Lancina Ki.

En présentant le bilan provisoire des 13es JEB, M. Yugo a indiqué que l'édition de 2018 a connu un succès au regard de la participation aux différentes activités, du volume et de la qualité des projets présentés, de la présence des partenaires et des rencontres d'affaires réalisées. A l'issue de la cérémonie ponctuée de prestations musicales et humoristiques, la fanfare nationale a rendu hommage aux lauréats.