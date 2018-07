Lancé le 14 avril dernier, le tournoi de la fraternité du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun a connu son épilogue, le samedi 7 juillet 2018, à Dédougou sous le patronage du Premier ministre Paul Kaba Thiéba. La finale a opposé l'équipe de Solenzo dans les Banwa contre celle venue de Toma dans le Nayala.

Il n'y a pas eu de round d'observation dans cette finale qui a opposé les équipes de Solenzo et de Toma. Au coup d'envoi, le onze de Toma est allé à l'abordage dès la première minute du jeu et a ouvert le score par Damien Thombiano. 1 but à zéro pour Toma. Obligés de courir après l'égalisation, les acteurs de Solenzo ont multiplié les assauts dans la surface adverse jusqu'à la 18e minute lorsqu'une faute du défenseur de Toma leur accorde un penalty.

En toute responsabilité, le capitaine de Solenzo, Zama N. Dao a décidé d'exécuter ce coup de pied de réparation afin d'offrir la parité de score aux siens. Malheureusement, il verra son tir s'envoler dans les airs. Et c'est sur ce score de 1 à 0 à l'avantage de Toma que l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs à la pause.

A la reprise, l'équipe de Solenzo a pris le jeu à son compte sans parvenir à changer la donne malgré les multiples occasions qu'elle s'est créées.

Après avoir subi toute la partie, Toma s'est signalé dans les tout-derniers instants du temps additionnel par son attaquant Thombiano qui, profitant d'une position avancée du portier de Solenzo, Sankara Zakaria, s'offre un doublé, assurant définitivement la victoire à son équipe.

2 buts à 0, c'est le score qui a sanctionné la finale de la première édition du tournoi de la fraternité du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun. Toma, en plus du trophée a regagné le Nayala avec 300 000FCFA, un ballon, un jeu de maillots et un prix spécial de 125 000 FCFA offert par le parrain, le PDG du groupe EBOMA, Mahamoudou Bonkoungou.

L'équipe de Solenzo s'est contentée de 200 000 FCFA, d'un ballon, d'un jeu de maillots et d'un prix spécial de 100 000 du parrain. A souligner que les équipes classées 6e 5e 4e et 3e ont été toutes primées. « J'ai passé un bon moment de football ici à Dédougou avec cette finale de la coupe de la fraternité du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun. J'ai été gratifié par le jeu développé par ces deux équipes.

A ce sujet, j'ai échangé avec le ministre des Sports et des Loisirs pour voir dans quelle mesure nous pouvons techniquement accompagner ces jeunes talents », a indiqué le patron de cette édition, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, natif de la région. Aux dires du président du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun, Aboubacar Sanou, l'objectif de ce tournoi, placé sous le thème :« Sport et cohésion sociale : contribution du conseil régional », est de créer, d'une part, un cadre d'échange et de fraternité entre les jeunes des communes de la Boucle du Mouhoun, et, d'autre part, de permettre l'éclosion et la détection de talents dans le domaine du football dans le « grenier du Burkina ». Le rendez-vous est pris pour 2019 pour la 2e édition.