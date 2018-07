Cote d'Ivoire: Développement du réseau électrique - Un projet estimé à 460 milliards Fcfa lancé à Dabakala

Pour le chef du gouvernement, il s'agit d'un programme qui permettra d'améliorer l'accès de cette ressource aux populations, améliorer la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétique en vue de favoriser le développement socio-économique. Notamment, dans les zones du Nord-est, Centre-nord, Centre-ouest et Ouest de la Côte d'Ivoire où il sera implémenté.

Le ministre en charge de l'Energie, Thierry Tanoh, souligne que le Proderci vise la construction de 11 nouveaux postes haute tension, la réhabilitation et l'extension de 15 postes haute tension existants, la construction de 1685 km de lignes haute tension, etc.

De nombreuses localités seront très bientôt connectées au réseau électrique. Et pour cause, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé le samedi 7 juillet, à Dabakala, un Projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire (Proderci).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.