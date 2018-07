Madagascar: Election présidentielle - La neutralité de la HCC mise en doute

Jusqu'ici, Ambohidahy n'a pas encore statué sur cette requête. Or, il s'est précipité de désigner les remplaçants des députés nommés ministres dans le gouvernement de Ntsay Christian. Pour bon nombre d'analystes politiques, c'est un déni de justice. A rappeler que l'actuelle HCC est composée de neuf membres dont trois nommés par le président de la République, deux désignés par l'Assemblée nationale, deux désignés par le Sénat et deux élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont le président n'est autre que le président de la République.

Depuis la mise en place de la Quatrième République, la HCC n'a jamais pris des décisions qui mettent en péril le mandat du président Hery Rajaonarimampianina. Contre une première demande de déchéance formulée par les députés en 2015, la Haute Cour a recommandé un pacte de responsabilité. Et contre une deuxième demande de déchéance, toujours à l'encontre du même président de la République, mais cette fois-ci pour non mise en place de la Haute Cour de Justice, le juge constitutionnel a ordonné la nomination d'un Premier ministre de consensus.

Mais, le plaidoyer de l'avocate n'a pas été appuyé par certains de ses collègues des 73 députés issus du Mapar qui veulent actuellement les élections à tout prix. Tous les candidats aux prochaines présidentielles croient-ils en la neutralité de ces organes notamment la HCC qui est chargée non seulement de proclamer le résultat de ces élections présidentielles, mais également et surtout de statuer sur le contentieux lié à ce scrutin conformément à l'article 27 de l'Ordonnance n°2001-003 ?

Sur la Place du 13 Mai, seule la députée TIM Hanitra Razafimanantsoa a remis en cause la neutralité des organes en charge d'organiser l'élection présidentielle, et de proclamer le résultat de ce scrutin, qui sont la CENI et la HCC (Haute Cour Constitutionnelle). L'élue du Ier Arrondissement a réclamé la restructuration de ces derniers.

