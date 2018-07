Tunisie: Six membres de la garde nationale tués dans une attaque d'Aqmi

Et son successeur, Ghazi Jribi, qui occupe le poste par intérim, a été hué par la foule lorsqu'il s'est rendu à Jendouba après l'attaque. On reproche au gouvernement d'avoir échoué à éloigner durablement la menace terroriste. La crise politique risque de s'aggraver.

Mais cette attaque est la plus grave qu'ait connue la Tunisie depuis l'assaut de mars 2016, contre la ville de Ben Guerdane, à la frontière libyenne. Treize membres des forces de l'ordre et sept civils avaient été tués.

L'attaque a été revendiquée plus tard, dans la soirée, par Okba Ibn Nafaa, la branche locale d'Aqmi, al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette zone montagneuse du nord-ouest connaît régulièrement des accrochages entre forces de sécurité et groupes jihadistes.

C'est l'attaque la plus meurtrière depuis plus de deux ans. Les gardes nationaux étaient en patrouille à bord de deux véhicules tout-terrain lorsqu'une mine a explosé sur leur passage. Les assaillants ont ensuite ouvert le feu sur les forces de sécurité, avant de prendre la fuite.

En Tunisie, six membres de la garde nationale sont morts dimanche 8 juillet, dans une attaque terroriste dans le nord-ouest du pays à Aïn Soltane, dans le gouvernorat de Jendouba, non loin de la frontière algérienne. L'attentat a été revendiqué par Aqmi, al-Qaïda au Maghreb islamique.

