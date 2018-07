Cote d'Ivoire: Région du Guemon - La Fondation Imam Almamy Toungara fait don d'un centre de santé à Bangolo et d'un collège à Duékoué

La Fondation Imam Almamy Toungara a procédé, le samedi 7 juillet, à la remise officielle d'un centre de santé à Bangolo et d'un collège de proximité aux habitants du village de Nanadi dans le département de Duékoué.

La cérémonie de remise officielle a enregistré la présence du président de la fondation, le Grand médiateur de la République, Adama Toungara, des autorités administratives et traditionnelles.

Les activités ont commencé par le quartier Carrefour dans la commune de Bangolo abritant le centre de santé, avant de se poursuivre à Nanadi relevant de la sous-préfecture de Guezon dans le département de Duékoué.

Dans son allocution, le sénateur-maire de Bangolo, Sah Évariste, a énuméré les actions de développement du Grand médiateur et président de la fondation Fiat en faveur des populations du Guemon.

« Les mots me manquent pour manifester l'immensité de la joie qui m'anime. En recevant ce don qui vient combler un déficit criant en santé, source de maladie et de mortalité dont les plus exposés sont des enfants et des femmes, je voudrais remercier le Grand médiateur qui vient de respecter une promesse faite aux populations de Bangolo en octobre 2016», a-t-il indiqué.

« Nous nous engageons à protéger et défendre le personnel soignant, le matériel et les équipements du centre de santé en vue de son fonctionnement correct et continu dans l'intérêt de tous.

Rassurez-vous que ce bijou sera entretenu et utilisé à bon escient », a rassuré pour sa part Douhou Pierre, le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a aussi demandé aux agents de santé de respecter rigoureusement le serment d'Hippocrate pour assurer la sauvegarde de l'état de santé des populations de Carrefour.

Quant au vice-président de la fondation, Latif Toungara, après avoir remercié les populations pour l'accueil, il a rappelé que ce don a pour objectif de contribuer à l'amélioration du système sanitaire de Bangolo mais aussi de rendre hommage à leur maman Guei Bahi dont le centre de santé porte le nom.

« La fondation Imam Almamy Toungara met à la disposition des populations de Bangolo un nouveau centre de santé ; ce qui marque un grand pas vers la fin des difficultés de soins de santé pour les habitants », a ajouté Latif Toungara, avant de souhaiter que « cette nouvelle infrastructure puisse offrir aux populations de Bangolo et de Carrefour de nouveaux services de soins de santé de qualité ».

A la remise des clés du collège de proximité Aminata Kamara Toungara aux autorités locales à Nanadi, le directeur régional de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, Coulibaly Apa Patrice, a exprimé sa satisfaction et sa joie de voir dans sa zone la construction d'un édifice qui vient augmenter la capacité d'accueil des élèves. Poursuivant, il a magnifié les actions de la fondation Imam Almamy Toungara pour son soutien au système éducatif.

Le chef du village de Nanadi, Iro Raymond, a exprimé la gratitude de la population à la fondation Imam Almamy Toungara. Il a promis de veiller à l'entretien de l'infrastructure scolaire, afin qu'elle puisse aider à la formation des enfants.

« La fondation fiat a l'honneur de remettre les clés du collège Aminata Kamara Toungara. Grâce à cette action, les enfants sont désormais proches de leurs parents et pourront se concentrer sur la formation et obtenir d'excellents résultats », a dit Latif Toungara, avant de prodiguer des conseils aux élèves.

A Bangolo, le centre de santé offert par Fiat aux populations compte un dispensaire, une maternité et le logement du médecin. Quant au collège de proximité Aminata Kamara Toungara de Nanadi, il compte 6 salles de classe, un bâtiment administratif et des latrines.