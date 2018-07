Ile Maurice: Banquet de Soodhun - Le Premier ministre répondra-t-il à la question d'Arvin Boolell?

Pour sa part, Veda Baloomoody attirera l'attention du Premier ministre sur le fait que certains commerçants et des compagnies appartenant à l'État n'acceptent pas les coupures de Rs 1 000 et de Rs 2 000.

Concernant la vente de carburants, le député Aadil Ameer Meea demandera au ministre Ashit Gungah la somme récoltée depuis avril 2017 grâce aux différentes charges et taxes imposées sur le litre d'essence et de diesel. Un autre député mauve, Reza Uteem, aura trois questions touchant le secteur financier. L'une d'elles est axée sur la Bramer Bank et une deuxième concerne l'ex-BAI Group Pension Fund.

Au niveau des questions adressées aux ministres, soulignons deux d'entre elles qui concernent le National Ramsar Committee et les zones humides. Elles sont signées de Sudesh Rughoobur. Ritish Ramful s'intéresse, lui, au naufrage du «MV Benita», aux centres d'examen technique de la National Transport Authority et aux terres agricoles abandonnées.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.