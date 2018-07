Cote d'Ivoire: Hommage - Boniérédougou honore l'un des fils devenu professeur agrégé en médecine

Yves Ouattara, professeur agrégé en médecine, fait la fierté des populations des sous-préfectures de Boniérédougou, Foumbolo et Niéméné.

Fières donc de sa réussite, les populations avec à leur tête Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ont tenu à le célébrer à travers une journée d'hommage. C'était le vendredi 6 juillet, dans l'enceinte du collège moderne de Boniérédougou.

Dans son témoigne, le ministre Ally Coulibaly, fils de la région, a indiqué avoir fait la même classe que le géniteur du Pr Yves Ouattara.

«En aucun cas, je ne pouvais manquer une telle cérémonie qui célèbre la réussite de notre fils Yves Ouattara, professeur agrégé en médecine, ophtalmologiste de renom qui fait notre fierté», a-t-il dit.

Après avoir reconnu que durant tout son cursus scolaire et universitaire, il a été toujours droit et sérieux, Ally Coulibaly a, par la suite, salué son professionnalisme et sa générosité. «Chaque fois qu'un fils de Dabakala réussi, c'est toute la localité qui est honorée. Je me réjouis que nous ayons de plus en plus de cadres de valeurs», s'est-il félicité.

Pour sa part, Pr Abiba Tidou, présidente de l'Université Lorougnon Guédé de Daloa, par ailleurs marraine de ladite cérémonie, a vu en cette réussite de son jeune collègue, un exemple qui doit faire tâche d'huile auprès de tous les fils et filles de Boniérédougou, Foumbolo et Niéméné.

C'est pourquoi elle a particulièrement insisté auprès des populations en les invitant à scolariser leurs enfants et particulièrement les jeunes filles.

D'ailleurs, elle a pris pour exemple le père du Pr Yves Ouattara, enseignant du primaire de son état, qui n'a pas hésité à scolariser son fils.

«Comme le père du Pr Yves Ouattara, vous devez avoir une grande vision pour l'avenir de vos enfants. C'est par la réussite de nos enfants à l'école que Dabakala aura des cadres suffisamment éclairés pour l'aider à emprunter le train de l'émergence piloté par le Président Alassane Ouattara», a-t-elle fait savoir.

Notons qu'en dehors de la cérémonie d'hommage, il y a eu la finale de la compétition des anciennes gloires de la région dotée du trophée Pr Yves Ouattara qui n'a pas manqué de remercier tous ceux qui sont venus l'honorer.