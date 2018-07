Ile Maurice: Énergies renouvelables  - ENL et Médine se lancent dans le photovoltaïque

«Gouvernman pa kapav fer tou zafer pou lépep, lépep bizin kontribié.» Et pour le… Plus »

Eric Scotto, président et cofondateur d'Akuo Energy, se dit heureux du partenariat avec Médine. «Il est précieux pour nous de pouvoir collaborer avec un acteur tel que Medine Limited. Il a su nous apporter toute l'expertise locale. Ce projet marque pour nous le début d'un partenariat à long terme pour des projets renouvelables et innovants à l'île Maurice.»

Le groupe ENL y a trouvé le moyen approprié pour permettre aux gros consommateurs du groupe d'alléger leurs charges mensuelles. Mais aussi de favoriser l'installation d'un système de production énergétique susceptible de ne pas être préjudiciable à la préservation et à la protection de l'environnement. EnVolt, une entité du groupe, a été créée dans le but de piloter la politique du groupe en matière de production d'énergies renouvelables.

Bonne moisson pour le Central Electricity Board (CEB). Son programme d'incitation à des entreprises de taille moyenne à produire de l'énergie verte séduit de plus en plus. Les nouveaux apports viennent du groupe ENL et de Médine. Les deux sociétés ont opté pour la production d'électricité à partir du captage de l'énergie solaire à l'aide de panneaux photovoltaïques.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.