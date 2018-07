Cote d'Ivoire: Inhumation de Kouadio-Blé Albert - L'époux de Marcelline Gneproust Kouadio repose à Tontonou Koffikro

La forte délégation de la Cie était conduite par Désiré Okou Gnadro, directeur technique, représentant la direction générale. Quand celle de la Société nouvelle de presse et d'édition (Snpeci), groupe Fraternité Matin, était conduite par Mathias Kouassi, chef de l'administration du personnel et de la paie. Autre soutien, celui du Dr Alfred Dan Moussa, Dg de l'Istc-Polytechnique d'Abidjan.

L'inhumation a été précédée de la cérémonie du N'zié (dons). Familles maternelle et paternelle du défunt, le village, les collègues et amis du défunt et de la veuve ont reçu soutiens divers et messages de consolation. Dans la nuit de vendredi à samedi matin, une veillée de prière a été organisée par sa famille, suivie d'une veillée traditionnelle.

L'émotion était à son comble au moment de la séparation, vu que sa mort a été brusque. En effet, Albert Kouadio-Blé avait séjourné, quelques jours précédant son décès, dans son village qu'il aimait et qu'il fréquentait régulièrement. Et d'où il était parti après deux semaines de vacances pour Abidjan, sans montrer de signe maladie.

La mise en terre a été faite en présence de parents, amis, connaissances et collègues du défunt et de sa veuve, Marcelline Gneproust-Kouadio, journaliste au quotidien Fraternité Matin.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.