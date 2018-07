Ile Maurice: Hanna, ancienne chienne de rue, a besoin de votre aide pour rejoindre sa famille...

«Gouvernman pa kapav fer tou zafer pou lépep, lépep bizin kontribié.» Et pour le… Plus »

C'est le 24 juin que l'opération «Bring Hanna Home» débute sur le site back a buddy. Lilisha Chetty espère récolter 40 000 rands ; à ce jour, près de 9 000 rands ont été obtenus. Une partie de l'argent servira à couvrir les frais de vaccinations, de transfert par avion et aussi de quarantaine. Le reste sera reversé pour aider les chiens errants. La Sud-africaine, qui collabore avec l'ONG Well Being for Strays, souhaite, en effet, financer des campagnes de stérilisation pour 18 chiens. Un exercice qui coûtera environ 5 000 rands, soit Rs 15 000.

Lilisha Chetty ne peut toutefois ramener Hanna avec elle en Afrique du Sud. Elle décide de la placer en pension et de la faire stériliser et entame entre-temps les démarches pour faire venir Hanna.

En vacances à Maurice avec sa famille, Lilisha Chetty, qui a déjà quatre chiens, Olaf, Elsa, Anna et Roxy, remarque un beau jour la chienne tout près de l'hôtel où elle réside. «Nous sommes tombés amoureux d'Hanna. Elle avait l'habitude de s'approcher des gens et de s'asseoir à côté d'eux», raconte-t-elle.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.