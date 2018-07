Angola: Le Fonds de développement du café sans ressources

Le secteur est confronté à un certain nombre de défis: manque d'intrants, faible disponibilité de plants, outils de travail de qualité, mécanisation médiocre, instruments d'irrigation, engrais et pesticides, production, infrastructures, machines de décorticage du café, entre autres.

Dans le pays, le kilogramme de café mabuba est commercialisé entre 150 et 200 kwanzas et le café commercial entre 350 et 400 kwanzas.

Selon la responsable, la valeur de production du café est de 7.500 tonnes par an, une quantité considérée très faible par rapport à la production des années précédant l'indépendance, qui a atteint un niveau de 240.000 tonnes par an.

La présidente du conseil d'administration du fonds, Sara Bravo, a déclaré vendredi que l'une des stratégies trouvées était de partager avec la Chambre de Commerce Etats-Unis/Angola (USACC), des opportunités et propositions pour la relance du secteur du café dans le pays, avec la promotion de partenariats entre les producteurs nationaux et les investisseurs privés.

