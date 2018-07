Angola: Mbanza Kongo célèbre son premier anniversaire comme patrimoine mondial

Il est aussi prévu des visites de sites culturels et la remise officielle des cartes Visa Master Card Bank International Business en hommage à la célébration du 1er anniversaire du patrimoine mondial, dans le cadre de sa responsabilité sociale et de l'engagement à l'internationalisation de la culture angolaise.

L'ouverture du programme radiophonique du comité de gestion participative du Centre Historique de Mbanza Kongo, Expo Kongo (Foire des produits agricoles, des minéraux et de la pêche), des conférences et des séminaires, des expositions d'art et de peintures en plein air font également partie du programme.

Pour commémorer la date, le ministère de la Culture et le gouvernorat de la province de Zaire réalisent diverses activités culturelles tout au long du mois, notamment le dévoilement de la plaque d'inscription Kongo Mbanza sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la remise officielle du diplôme du comité patrimoine mondial et présentation des termes de référence du Musée du Royaume du Kongo.

