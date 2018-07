Angola: Moxico - Le ministre de la Construction constate des routes dans la province

Durant deux jours, le ministre de la Construction et des Travaux Publics, qui a été accompagné par le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur technique et infrastructures, Manuel Lituai, a constaté les routes principales qui relient les districts de Luau, Alto Zambeze, Luacano, Cameia , Léua, Bundas, Luchazes à la capitale de la province (Luena).

Le gouvernant qui a voyagé par voie terrestre de Saurimo (Lunda Sul) aux municipalités de Luau et Alto - Zambeze (Moxico) et Luau - Muconda - jusqu'à la municipalité de Bundas, sur un parcours de plus de mille kilomètres, a dit que la visite avait servi à évaluer l'état actuel des routes et le type de matériaux de construction à utiliser dans l'exécution des travaux, en vue d'avoir des routes avec la qualité voulue.

Le ministre a expliqué que ce projet a toujours besoin de l'approbation et du financement de l'Exécutif et un appel d'offres public subséquent pour le démarrage des travaux.

