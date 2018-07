Ile Maurice: Vol allégué dans sa plantation - Vishal Shibchurn accuse un policier

Agression, saisie d'armes à feu, attaque contre l'ambassade de France, braquage... Vishal Shibchurn, un pompier qui habite St-Hubert, est connu pour ses nombreuses frasques et démêlés avec la police. Mais cette fois, c'est de son propre chef qu'il a consigné une déposition pour rapporter un cas de vol.

Aux enquêteurs, Vishal Shibchurn a déclaré que son fils de sept ans a aperçu un officier de police de la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg entrer dans sa plantation de légumes et d'ananas située à Le Val. Les faits se seraient produits le samedi 7 juillet. L'habitant de St-Hubert a poursuivi en indiquant que plusieurs articles ont bel et bien été volés.

Dans sa déposition, il a précisé qu'il a préféré se rendre immédiatement à la police, ne sachant pas si l'officier de la CID aurait mis quelque chose d'illégale dans sa plantation lors du vol. «I am giving this declaration as a measure of precaution and i intend to proceed to police complain commission», a soutenu Vishal Shibchurn.