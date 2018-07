Algérie: Le pays possède des centres sportifs capables d'accueillir les stages des équipes algériennes

Le ministre présidera, par ailleurs, dans la commune d'Ain Abid la clôture de la seconde phase du tournoi national d'équitation ouverte mercredi et organisée par le club équestre "Etoile de l'Est" d'Ain Abid.

Au début de sa visite, le ministre a donné le coup d'envoi du plan bleu de la saison estivale 2018 portant sur l'organisation de vacances en mer sur les places de Skikda et Jijel au profit de 1.382 enfants encadrés par 135 moniteurs, et ce, dans la grande salle de spectacles Ahmed Bey de Constantine.

Dans la commune de Hamma Bouziane, le ministre a présidé l'inauguration d'un complexe omnisports de 2.000 places disposant d'une piste athlétique et dont la réalisation avait accusé du retard, insistant, sur les lieux, sur la nécessaire préservation de pareils acquis bénéfiques pour le secteur de la jeunesse et des sports de cette commune.

Sur le chantier du pôle sportif, dépendant du même complexe, sur une surface de 30 hectares, M. Hattab a appelé à faire de cette aire "une ville sportive écologique parsemée d'espaces verts et intelligente recourant aux énergies propres", ce qui permettra, selon lui, de "rationaliser l'argent public", tout en insistant sur la nécessité de maîtriser la gestion des infrastructures sportives et ne plus se contenter de leur seule réalisation.

Ces structures représentent "un important acquis" et doivent être exploitées de la meilleure manière pour en augmenter la rentabilité, a estimé M. Hattab qui a exhorté les acteurs du secteur de la jeunesse et des sports à "faire la promotion de ces structures".

Il a cité notamment les centres "El Bez" de Sétif, Sidi Bel Abbès et Chlef en plus de plusieurs autres actuellement en construction, exprimant sa satisfaction quant aux structures que compte Constantine.

