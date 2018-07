Togo: Mondial 2018/France-Belgique - De « belles retrouvailles » pour Alaixys Romao

La culture du manioc pourrait être durablement affectée par un virus. Quand on sait que 80% de la… Plus »

Déjà en 2014, au Brésil, on pensait qu'ils allaient aller loin, finalement, ils sont rapidement sortis. À l'Euro en 2016, pareil, ils faisaient figure de favoris. Et encore une fois, ils ont déçu. Et cette année, avec un peu plus d'expérience, ils montrent tout leur potentiel. Ils possèdent un bon staff technique. En demi-finale, ils vont affronter l'équipe de France, ça va être un beau match à ne surtout pas rater. Ça fait plaisir. Surtout que Thierry Henry est adjoint de Roberto Martinez, ça va être de belles retrouvailles », a-t-il fait savoir.

