Ile Maurice: Grand-Baie - Akarshan Koonjoo réalise un premier rêve à 26 ans

Des projets d'avenir, le jeune homme, qui arbore toujours le sourire en a plusieurs. Dont notamment l'ouverture d'autres branches à l'avenir. Plus précisément à Mont-Choisy et La Gaulette.

«J'ai travaillé dans de nombreux hôtels, mais ce qui me passionne c'est de combler les gens. Ici je ne vise pas les gens de la haute société mais plutôt ceux de la classe moyenne. Et comme vous pouvez le constater, les prix sont très abordables», dit le jeune homme.

AK Gourmet a ouvertses portes il y a tout justedeux semaines mais fait déjà des heureux dans la région de Grand-Baie, plus précisément en face du poste de police de la localité. Le snack est géré par les membres de la famille, notamment son frère, et est ouvert en ce moment sept jours sur sept.

