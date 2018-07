Algérie: Beach-volley/Mondial-2018 U19 - La compétition sera bénéfique pour les Algériens

"Le staff technique, conduit par l'entraîneur national Mohamed Gachi, a axé son travail sur le collectif et la cohésion dans les différentes phases de jeu, en plus évidement d'un volume de préparation physique important pour permettre aux joueurs de tenir le coup", a souligné Benseghier.

Selon le DTN adjoint chargé du beach à la FAVB, la paire Ayoub Hamadèche - Farouk Tizit travaille ensemble depuis plus d'une année et a bénéficié d'une "bonne préparation" ponctuée par plusieurs stages dont un au Qatar (février), suivi de la Coupe d'Afrique à Kinshasa (avril) et des derniers Jeux méditerranéens de Tarragone où l'équipe avait atteint les 8es de finale.

A Nanjing, le duo Hamadèche - Tizit aura l'occasion de jouer plusieurs matchs d'un niveau relevé en un laps de temps très court et testera le degré de cohésion et de cohérence dans son jeu.

"On n'a nullement la prétention de passer aux tours avancés car le tournoi regroupe des équipes habituées durant toute l'année aux circuits mondiaux de beach, mais on sera très contents de voir notre paire se frotter au haut niveau pour pouvoir réellement évaluer nos joueurs", a indiqué Benseghier.

Pour se qualifier, l'Algérie a battu, pour le match de classement, le Cameroun et la Tunisie (2-0). Le titre africain était revenu au Mozambique face à l'Afrique du Sud (2-1) et la 3e position à l'Egypte devant le Maroc (2-0).

