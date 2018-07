Ile Maurice: Après le musée Sookdeo, un musée Basdeo Bissoondoyal

La statue du Pr Basdeo Bissoondoyal a retrouvé sa place au front de mer. Quel sort sera réservé à la maison familiale, sise à la rue Bissoondoyal, à Port-Louis ? C'est ce que se demande la famille.

Surtout après avoir reçu une nouvelle visite de fonctionnaires du ministère des Arts et de la culture, en mai, dans le cadre du projet de convertir cette maison en bois toujours habitée par des membres de cette même famille, en musée.

C'est une décision qui date de l'ancien gouvernement, explique un membre de la fratrie. Elle avait été prise par le Professor Basdeo Bissoondoyal Trust Fund. Une institution qui existe depuis 2005. Depuis, souligne-t-on du côté de la famille, la maison en bois a reçu la visite de fonctionnaires du Mauritius Museums Council, ainsi que du ministère de tutelle.

«C'est ici que les frères Bissoondoyal ont commencé leur parcours.» Si la bâtisse est habitée, la famille se dit prête à quitter les lieux, aussitôt que le Trust Fund prendra en main

le projet de transformation de la maison en musée. Si les papiers et les livres du professeur et de son frère Sookdeo sont aujourd'hui conservés par d'autres membres de la famille, les proches se disent préparés à tout rapatrier dans la maison familiale, une fois que le musée prendra forme.

«Le Trust Fund est dans le coma»

Quel est l'état de la maison en bois ? «Elle nécessitera des travaux de rénovation, avant de devenir un musée», dit-on au sein de la famille. Un coût qui reste à être évalué. Mais «le Trust Fund est dans le coma», déplore-t-on du côté des proches. «Nous ne sommes pas satisfaits de son manque de réactivité.»

Parmi les exemples cités : ce Trust n'aurait pas de locaux, ni de logo. Cela en dépit d'un concours de logo, qui a donné un gagnant. «L'anniversaire du professeur est en avril. Tous les ans, il y a un 'memorial lecture' à cette occasion. Cette année, on a raté la date anniversaire et on s'est rattrapé en mai.» Malgré la qualité des interventions, ce jour-là, «la salle était presque vide».

Pour sa part, Usha Jeetah, présidente du Professor Basdeo Bissoondoyal Trust Fund, affirme que le projet de musée à Port-Louis «a été présenté à la première réunion du board que j'ai présidé». Elle indique que le souhait est d'en faire un «live museum», comme celui de Martin Luther King. Ils ont tous deux utilisé la même méthode de Gandhi dans leur lutte pour les droits civiques.

Ancienne ambassadrice de Maurice à Washington, elle est présidente du Trust Fund depuis 2015. «Le projet est entre les mains du ministère des Arts et de la culture et celui des Finances.» Au ministère des Arts et de la culture, une source autorisée explique que le projet a été soumis aux Finances mais qu'aucun budget n'y a été alloué.

À ne pas confondre celui de Tyack

La maison où est né Sookdeo Bissoondoyal, à Tyack, est un musée depuis 1987. C'est surtout de la simplicité qui se dégage de cette maison en pierres, au toit en tôle. On peut y trouver une documentation sur la vie et l'œuvre de Sookdeo Bissoondoyal, enseignant de carrière et homme politique. Il est le fondateur de l'Independent Forward Bloc.

En 1965, il a participé à la conférence constitutionnelle de Lancaster House. Il a été ministre, avant de démissionner à la suite de désaccords avec sir Seewoosagur Ramgoolam.